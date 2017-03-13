İBB’li Yıldız Güreşçiler Şampiyonluk Yolunda

8 sıklette, 11 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandılar. Müsabakalarda sıkletlerinde ilk sekize giren sporcular 24-27 Mart tarihlerinde Kayseri de yapılacak olan Kulüplerarası Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonaya 28 sporcu ile katılma vizesi aldı.
Dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Kulüp yöneticileri ve antrenörleri tarafından verildi.
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:
Altın
Bilal Talha Demiröz
Mustafa Safa Yıldırım
Ubeyd Karamuk
Muhammed Furkan Dursun
Muhammed Hamza Bakır
Mansur Barga
Yusuf Gümüş
Emre Akbulut
Ahmet Sadık Kalaycı
Bahadır Atayurt
Ahmet Ocakçı
Gümüş
Himmet Sandıklı
Uğur Erdoğan
Ömer Sarç
Semih Dolaş
Bronz
İlker Şahin
Abdurrahman Abdulsamadov
Umar Muskiyev
M. Talha Özkurt
Malik Aktürk
Madalya kazanırken
Faruk Soysal 5.
Albek Muhammedov 5.
Fatih Eser 5.
Yunus Emre Yılmaz 5.
Utku Arda Uyumaz 5.
Adem Sağlam 7.
Müslim Barga 8.
Muhammed Zaurbekov 8. oldular.