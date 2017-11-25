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İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon Oldu

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul Güreş İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kulüpler arası Gençler Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 87 puan toplayarak şampiyon oldu.

İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon Oldu

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul Güreş İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kulüpler arası Gençler Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonası Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 87 puan toplayarak şampiyon oldu.

25 Kasım 2017 Cumartesi 23:56
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon Oldu

16 kulüpten 125 sporcunun katıldığı ve yeni güreş kurallarının uygulandığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin yetiştirdiği güreşçiler kulüpleri adına minderde şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ettiler. Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda 10 sıklette 4 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak şampiyon oldular. Madalya kazanan sporcular Gençler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi. Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 87 puanla birinci, Kasımpaşa Spor Kulübü 72 puanla ikinci ve Pendik Güreş İhtisas Kulübü 62 puanla üçüncü oldu. Kulüplere kupaları Türkiye Güreş Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular ve kulüpleri ise şöyle:

55 kiloda

1- Ömer Biçici (PENDİK GİHTS)

2- Fatih Sarıkaya (İSTANBUL GİHTS)

3- Sultan Aydın (KASIMPAŞA SK)

3- Yunus Emre Aktaş (KASIMPAŞA SK)

60 kiloda

1- Furkan Çağrı Çakır (PENDİK GİHTS)

2- Furkan Karcı (KASIMPAŞA SK)

3- Mansur Barga (İBBSK)

3- Uğur Erdoğan (İBBSK)

63 kiloda

1- Mevlüthan Ak (İSTANBUL GİHTS)

2- Temel Enes Dağtekin (HAYDARPAŞA DEM. SK)

3- Habip Emre Tuzak (KARTAL BEL. SK)

3- Bilal Talha Demiröz (İBBSK)

67 kiloda

1- Furkan Sonkur (KASIMPAŞA SK)

2- Adem Sağlam (İBBSK)

3- Abdullah Fatih Demir (İBBSK)

3- Ahmet Yılmaz (FATİHAN SK)

72 kiloda

1- Emrullah Çandır (İSTANBUL GİHTS)

2- Furkan Dere (KASIMPAŞA SK)

3- Yıldırım Kılıçkaya (İSTANBUL GİHTS)

3- Selçuk Sayni (İBBSK)

77 kiloda

1- Abdullah Furkan Özen (İBBSK)

2- Samet Özgün (PENDİK GİHTS)

3- Abdurrahman Kalkan (İBBSK)

3- Emircan Aslan (KASIMPAŞA SK)

82 kiloda

1- Muhammed Emre Bağa (PENDİK GİHTS)

2- Orhan Veli Kabaktaş (HAYDARPAŞA DEM. SK)

3- Burhan Yücel (PENDİK GİHTS)

3- Burak Dursun Akkoç (İBBSK)

87 kiloda

1- Bedirhan Tan (İBBSK)

2- Mert Güney (İSTANBUL GİHTS)

3- Nihat Karabulut (PENDİK GİHTS)

3- Ali Hünç (KASIMPAŞA SK)

96 kiloda

1- Tayfun Şenyürek (İBBSK)

2- Hakan Özkan (SULTANBEYLİ BEL)

3- Ahmet Can Koşar (KASIMPAŞA SK)

3- Furkan Dağcı (İSTANBUL GİHTS)

130 kiloda

1- Muhammed Hamza Bakır (İBBSK)

2- Fatih Bozkurt (İBBSK)

3- Mehmet Berkay Atak (PENDİK GİHTS)

3- Davut Olcan (İBBSK)

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