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15 Mayıs 2017 Pazartesi 22:37

İBB’nin Minik Grekocuları Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 13-15 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromen Güreş Minikler takımı 3 altın ve 5 bronz madalya kazanarak 74 puan ile Türkiye Şampiyonu oldu.

İBB'nin Minik Grekocuları Türkiye Şampiyonu Oldu
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Antalya’da düzenlenen 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromen Güreş Minikler takımı sporcuları 3 altın, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya kazanarak 74 puan ile Türkiye Şampiyonu oldu.
 
Başakşehir’in Minik Güreşçilerinden 1 Altın, 2 Bronz Madalya
 
13-15 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın çalıştırdığı sporcularımızdan 26 kiloda Dokka Zaurbekov altın, 38 kiloda Berat Keskin ve 47 kiloda Nurettin Koç bronz madalya kazandılar. Müsabalarda 90 kiloda mücadele eden güreşçimiz Halit Işık ise şampiyonayı 5. olarak tamamladı.
 
Şampiyonluk Kupasını Kulüp adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır aldı.
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