İBB’nin Minik Grekocuları Türkiye Şampiyonu Oldu

Başakşehir’in Minik Güreşçilerinden 1 Altın, 2 Bronz Madalya
13-15 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın çalıştırdığı sporcularımızdan 26 kiloda Dokka Zaurbekov altın, 38 kiloda Berat Keskin ve 47 kiloda Nurettin Koç bronz madalya kazandılar. Müsabalarda 90 kiloda mücadele eden güreşçimiz Halit Işık ise şampiyonayı 5. olarak tamamladı.
Şampiyonluk Kupasını Kulüp adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır aldı.