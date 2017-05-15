İBB’nin Minik Grekocuları Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 13-15 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen 12-13 Yaş Minik Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromen Güreş Minikler takımı 3 altın ve 5 bronz madalya kazanarak 74 puan ile Türkiye Şampiyonu oldu.

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