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22 Mayıs 2017 Pazartesi 19:22

İBB’nin Minik Güreşçilerinden Çifte Şampiyonluk

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya’da organize edilen Kulüplerarası 11 Yaş Minik Erkekler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonaları sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü her iki stilde Türkiye Şampiyonu olarak çifte şampiyonluk yaşadı.

İBB'nin Minik Güreşçilerinden Çifte Şampiyonluk
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın çalıştırdığı sporcular kulüpleri adına minderde kıran kırana mücadele ettiler. 12 sıklette yapılan ve zorlu geçen müsabakaların sonunda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz kazandılar. Müsabalarda mücadele eden güreşçilerimiz Denizhan Demirkanat ve İbrahim Kara ise şampiyonayı 5. olarak tamamladılar. Takım olarak 61 puan ile Türkiye Şampiyonu oldular. 
 
Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Kulüp yöneticileri, antrenörleri, hakemler ve sporcu aileleri tarafından verildi. Şampiyonluk Kupasını Kulüp adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır aldı.
 
 
Başakşehir güreş altyapı sporcularından madalya kazananlar ise şöyle:
 
Altın
Umalt Zaurbekov (Serbest – Grekoromen)
Cemal Yusuf Bakır (Grekoromen)
 
Gümüş
Damir Tatarov (Grekoromen)
 
Bronz
Cemal Yusuf Bakır (Serbest)
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