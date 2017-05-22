22 Mayıs 2017 Pazartesi 19:22

İBB’nin Minik Güreşçilerinden Çifte Şampiyonluk

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya’da organize edilen Kulüplerarası 11 Yaş Minik Erkekler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonaları sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü her iki stilde Türkiye Şampiyonu olarak çifte şampiyonluk yaşadı.