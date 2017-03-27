İbb’nin Yıldız Güreşçileri Türkiye İkinci Oldu

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası 15-16 ve 17 Yaş Grekoromen Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kayseri Atatürk spor salonunda yapıldı.

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