İbb’nin Yıldız Güreşçileri Türkiye İkinci Oldu

Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 85 kiloda Muhammed Furkan Dursun şampiyon olurken, 58 kiloda Uğur Erdoğan, 76 kiloda Ubeyit Karamuk ikinci ve Müslim Barga ise üçüncü, 50 kiloda Bilal Talha Demiröz, 63 kiloda Ömer Sarç ve 100 kiloda Muhammed Hamza Bakır beşinci oldular. Takım halinde 54 puanla Yıldızlar Türkiye ikinci olmayı başardılar.
Başakşehir Güreş Derneği olarak, Kayseri’de düzenlenen Grekoromen Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında antrenörlerimizi ve sporcularımızı yalnız bırakmayarak desteklemek için spor salonunda tribünde yerimizi aldık.
Düzenlenen ödül töreninde Türkiye Güreş Federasyonu, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Güreş Kulübü Yetkilileri tarafından derece giren sporculara madalyaları ve kulüplere kupaları verildi. İkincilik kupasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı adına Başakşehir altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır aldı.
İBBSK güreş takımından madalya alan güreşçiler:
Altın
Muhammed Furkan Dursun
Gümüş
Uğur Edoğan
Ubeyit Karamuk
Bronz
Müslim Barga
Kulüp sıralaması ise şöyle oldu
1- İstanbul Kasımpaşa Spor Kulübü
2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
3- Sakarya Hendek Spor Kulübü