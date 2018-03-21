İBBSK’de Görev Dağılımı Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde branşlardan sorumlu yöneticiler ise şu şekilde oluştu.
Hakan Şahin; Basketbol Şube Sorumlusu
Murat Karakale; Voleybol Şube Sorumlusu
Enver Yılmaz; Güreş Şube Sorumlusu
Seçkin Turan; Judo Şube Sorumlusu
Gürkan İzzet Paksoy; Taekwondo Ve Badminton Şube Sorumlusu
Önder Benzeş; Karate Şube Sorumlusu
Fatih Karaca; Masa Tenisi Ve Tenis Şube Sorumlusu
Metin Kilik; Atletizm Şube Sorumlusu
Faruk Albayrak; Wushu Ve Bilek Güreşi Şube Sorumlusu
Bora Selim; Yüzme Şube Sorumlusu
Yeliz Yıldız Kökenek Ve Semra Yaşar; Bedensel Engelli Ve Özel Sporcular Şube Sorumluları
Resul Erkan; Okçuluk Şube Sorumlusu
Hüseyin Sevim; Buz Pateni Şube Sorumlusu
Fatih Özeren; Buz Hokeyi Şube Sorumlusu
Ahmet Melik; İzcilik Şube Sorumlusu