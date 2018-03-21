İBBSK’de Görev Dağılımı Yapıldı

13 Mart’ta yapılan 14. Olağan Genel Kurul’da Başkanlığa seçilen Celalettin Deniztoker liderliğinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparken görev dağılımı da belirlenmiş oldu. Başkan Vekilliğine Enver Yılmaz, Genel Sekreterliğe Hakan Şahin, Muhasip Üyeliğe ise Burhan Şentürk getirildi.