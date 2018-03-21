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İBBSK’de Görev Dağılımı Yapıldı

13 Mart’ta yapılan 14. Olağan Genel Kurul’da Başkanlığa seçilen Celalettin Deniztoker liderliğinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparken görev dağılımı da belirlenmiş oldu. Başkan Vekilliğine Enver Yılmaz, Genel Sekreterliğe Hakan Şahin, Muhasip Üyeliğe ise Burhan Şentürk getirildi.

İBBSK’de Görev Dağılımı Yapıldı

13 Mart’ta yapılan 14. Olağan Genel Kurul’da Başkanlığa seçilen Celalettin Deniztoker liderliğinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparken görev dağılımı da belirlenmiş oldu. Başkan Vekilliğine Enver Yılmaz, Genel Sekreterliğe Hakan Şahin, Muhasip Üyeliğe ise Burhan Şentürk getirildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 04:12
İBBSK’de Görev Dağılımı Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde branşlardan sorumlu yöneticiler ise şu şekilde oluştu.

Hakan Şahin; Basketbol Şube Sorumlusu

Murat Karakale; Voleybol Şube Sorumlusu

Enver Yılmaz; Güreş Şube Sorumlusu

Seçkin Turan; Judo Şube Sorumlusu

Gürkan İzzet Paksoy; Taekwondo Ve Badminton Şube Sorumlusu

Önder Benzeş; Karate Şube Sorumlusu

Burhan Şentürk; Halter Şube Sorumlusu

Fatih Karaca; Masa Tenisi Ve Tenis Şube Sorumlusu

Metin Kilik; Atletizm Şube Sorumlusu

Faruk Albayrak; Wushu Ve Bilek Güreşi Şube Sorumlusu

Bora Selim; Yüzme Şube Sorumlusu

Yeliz Yıldız Kökenek Ve Semra Yaşar;  Bedensel Engelli Ve Özel Sporcular Şube Sorumluları

Resul Erkan; Okçuluk Şube Sorumlusu

Hüseyin Sevim; Buz Pateni Şube Sorumlusu

Fatih Özeren; Buz Hokeyi Şube Sorumlusu

Ahmet Melik; İzcilik Şube Sorumlusu

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüCelalettin DeniztokerEnver YılmazHakan ŞahinBurhan ŞentürkİBBSKİBB
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