Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in teni takımı belli oldu
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki...
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup...

İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu

 Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimoviç Los Angles Galaxy takımı ile anlaştı.

İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu

 Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimoviç Los Angles Galaxy takımı ile anlaştı.

24 Mart 2018 Cumartesi 10:05
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu

İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu

   Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimoviç Los Angles Galaxy takımı ile anlaştı.İsveç'in dünyaca ünlü yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu. Manchester United'la yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştı. LA Galaxy, Zlatan'ı özel bir video ile duyurdu.Manchester United’la yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic’in yeni kulübü belli oldu. Dünyaca ünlü İsveçli yıldız futbolcu tahmin edildiği üzere MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştı.Perşembe gecesi Manchester United resmen ayrılığı açıkladıktan sonra yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan Zlatan Ibrahimovic için yeni takımı LA Galaxy özel bir video hazırladı. #zLAtan etiketiyle yapılan paylaşım kısa sürede yüz binlerce kez izlendi, binlerce kez beğenildi. Daha önce David Beckham, Robbie Keane, Steven Gerrard, Ashley Cole, Landon Donovan gibi ünlü isimlerin de formasını giydiği LA Galaxy, yeni yıldızını özel bir video ile tanıtırken ardından Twitter’da anlaşmanın resmiyet kazandığını da duyurdu.

Sözcü

Son Güncelleme: 24.03.2018 07:08
Anahtar Kelimeler:
Zlatan İbrahimovic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti
Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi
Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi
Türkiye İrlanda maçı canlı yayın saati 20.30
Türkiye İrlanda maçı canlı yayın saati 20.30
Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı
Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı
Aziz Yıldırım, Samandıra'yı satın alıyor
Aziz Yıldırım, Samandıra'yı satın alıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim