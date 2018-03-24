İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu

Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan İbrahimoviç Los Angles Galaxy takımı ile anlaştı.İsveç'in dünyaca ünlü yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in yeni takımı belli oldu. Manchester United'la yollarını ayıran 36 yaşındaki golcü MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştı. LA Galaxy, Zlatan'ı özel bir video ile duyurdu.Manchester United’la yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic’in yeni kulübü belli oldu. Dünyaca ünlü İsveçli yıldız futbolcu tahmin edildiği üzere MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaştı.Perşembe gecesi Manchester United resmen ayrılığı açıkladıktan sonra yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan Zlatan Ibrahimovic için yeni takımı LA Galaxy özel bir video hazırladı. #zLAtan etiketiyle yapılan paylaşım kısa sürede yüz binlerce kez izlendi, binlerce kez beğenildi. Daha önce David Beckham, Robbie Keane, Steven Gerrard, Ashley Cole, Landon Donovan gibi ünlü isimlerin de formasını giydiği LA Galaxy, yeni yıldızını özel bir video ile tanıtırken ardından Twitter’da anlaşmanın resmiyet kazandığını da duyurdu.

Sözcü