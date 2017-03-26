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26 Mart 2017 Pazar 21:46

İhraç edildiler

Galatasaraylı eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi, dün yapılan mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti.

İhraç edildiler
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İhraç edildiler
    Galatasaraylı eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem’in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi, dün yapılan mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Sarı kırmızılı kulübün yönetimi, saat 17.00’de olağanüstü toplanarak, dün alınan kararı görüştü ve Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihraç edilmesi yönünde karar aldı. Hakan Şükür ile Arif Erdem’in üyelikten atılma gerekçesi olarak ise 8 yıldır kulüp üyelik aidatlarını ödememeleri gösterildi. Galatasaray Kulübü bu gerekçeye ile aidatlarını ödemeyen 2 bin 750 üyenin de ihracına karar verdi.
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GalatasaraHakan şükürArif Erdemİhraç Edildiler
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