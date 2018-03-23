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'İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum'

İrlanda Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü O'Neill, "İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum." dedi.

'İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum'

İrlanda Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü O'Neill, "İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum." dedi.

23 Mart 2018 Cuma 00:16
'İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum'

ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı'yla yarın özel maçta Antalya'da karşılaşacak İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill, iki ülkenin de Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamamasına üzüldüğünü söyledi.

Türkiye 556. maçına çıkıyor

O'Neill, karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadı'nda takım kaptanı Seamus Coleman ile basın toplantısı düzenledi.

O'Neill, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 4 gündür Antalya'da kampta olduklarını belirtti. Türkiye'nin kamp yapmak için ideal bir ülke olduğunun altını çizen O'Neill, bütün organizasyonun çok iyi ve kusursuz gittiğini ifade etti.

O'Neill, iki takımın da yeni bir yapılanma içine girdiğini vurgulayarak, "İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Bu kamp döneminde iki takımın da birtakım değişikliklere gideceğini düşünüyorum. Yeni kadroların oluşturulması, yeni oyuncuların takıma katılabilmesi açısından bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman, iki takımın da aynı noktada olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kadroda yer alan yeni oyuncuların, milli takıma adapte olmasının zaman alabildiğini aktaran O'Neill, hazırlık maçlarının bu oyuncular için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

O'Neill, hazırlık maçlarında iyi oynamayanların bir sonraki kampa çağrılmayacağı anlamına gelmediğini dile getirerek, yeni futbolcuların rahat olmakla birlikte ilk defa kadroya girmenin baskısını da hissedeceğini belirtti.

Robbie Keane'den sonra forvet hattında onun yerini doldurabilecek 2-3 oyuncuları olduğunu, bu isimler için zamana ihtiyaç duyduklarını anlatan O'Neill, "Robbie Keane'nin yerini doldurmak o kadar da kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Coleman: "Cenk Tosun goller atacağının sinyallerini vermişti"

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nın kaptanı Coleman, Everton'dan takım arkadaşı Cenk Tosun'un çok iyi bir oyuncu olduğunu dile getirerek, İngiliz ekibine çok önemli bir katkı sunduğunu dile getirdi.

Son haftalarda Cenk Tosun'un attığı golleri hatırlatan Coleman, "Cenk Tosun yavaş yavaş gol atmaya başladı. Zaten bunun sinyallerini ilk antrenmanlarda vermişti. Hem oyuncu olarak hem de kalite olarak benim çok sevdiğim bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı sırasında hiç geri dönemeyeceğini düşünmediğini anlatan Coleman, "Yeniden futbol oynayacağımı biliyordum. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İlerleyen maçlarda daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı, teknik direktör O'Neill yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık antrenman yaptı.

Antalya Stadı'nda yarın yapılacak Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı, saat 20.30'da başlayacak.

Muhabir: Sinan Özmüş

Son Güncelleme: 23.03.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
Spor
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