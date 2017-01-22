İlhan Cavcav'dan acı haber; Hayatını kaybetti

YOĞUN BAKIMDA TUTULUYORDU

Gençler Birliği Kulübü Başkanıbu sabah hayatını kaybetti. Türk futbolunun son dönemine damgasını vuran efsane başkan Cavcav dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.Uzun süredir sağlık problemleri olan ve dün gece Ankara Güven Hastanesine kaldırılan 81 yaşındaki İlhan Cavcav hayatını kaybetti.Kaldırıldığı hastanede dün akşam sağlık durumunun kritik olduğu açıklamasını yapap Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, “Cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor” ifadelerini kullanmıştı.İlhan Cavcav'ın özel doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, Cavcav'ın son durumu hakkında Güven Hastanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, “Başkan sabahtan beri yoğun bakımda yatmakta suni solunum cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettirmektedir. Durumu stabil. Beyin kanamasına bağlı anti ödem için tedavisi devam etmekte. Sabahtan bu yana herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı” şeklinde konuştu.Başkan İlhan Cavcav’ın yaşına bağlı bazı sağlık problemleri olduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Olmadık bir kaza sonucu oluşan bir durum. Beyin kanaması var. Cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor” değerlendirmesinde bulundu.