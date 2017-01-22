Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Ocak 2017 Pazar 10:39

İlhan Cavcav'dan acı haber; Hayatını kaybetti

Türk futbolunun son dönemine damgasını vuran efsane başkan İlhan Cavcav hayatını kaybetti.

İlhan Cavcav'dan acı haber; Hayatını kaybetti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlhan Cavcav'dan acı haber; Hayatını kaybetti


Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav bu sabah hayatını kaybetti. Türk futbolunun son dönemine damgasını vuran efsane başkan Cavcav dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Gençlirbirliği Başkanı İlhah Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Uzun süredir sağlık problemleri olan ve dün gece Ankara Güven Hastanesine kaldırılan 81 yaşındaki İlhan Cavcav hayatını kaybetti.
Kaldırıldığı hastanede dün akşam sağlık durumunun kritik olduğu açıklamasını yapap Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, “Cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor” ifadelerini kullanmıştı.

YOĞUN BAKIMDA TUTULUYORDU

İlhan Cavcav'ın özel doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, Cavcav'ın son durumu hakkında Güven Hastanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, “Başkan sabahtan beri yoğun bakımda yatmakta suni solunum cihazına bağlı olarak yaşamını devam ettirmektedir. Durumu stabil. Beyin kanamasına bağlı anti ödem için tedavisi devam etmekte. Sabahtan bu yana herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı” şeklinde konuştu.
Başkan İlhan Cavcav’ın yaşına bağlı bazı sağlık problemleri olduğunu kaydeden Hatipoğlu, “Olmadık bir kaza sonucu oluşan bir durum. Beyin kanaması var. Cerrahi müdahale şuan düşünülmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
İlhan Cavcav
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80 Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80
Fenerbahçe’den Kayserispor maçı bilet fiyatları isyanı. Fenerbahçe’den Kayserispor maçı bilet fiyatları...
Kupada eşleşmeler belli oldu Kupada eşleşmeler belli oldu
Transferi resmen açıklandı. Transferi resmen açıklandı.
Potada dev karşılaşma Potada dev karşılaşma
Spor camiasına Kocaman ders Spor camiasına Kocaman ders
Yukarı Çık

Fenerbahçe 85- Galatasaray Odeabank 80
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Turkish AirlinesEuroleague  20. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray Odeabank’ı...

Haberi Oku