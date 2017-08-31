Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110406
ALTIN
145.055
DOLAR
3.4500
STERLİN
4.4582
EURO
4.1048
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna...
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur...
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Türkiye filede İtalya'ya yenildi

İlk büyük derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Futbol tutkunlarını ekranlara kilitleyen derbilerin tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu için ilk büyük derbinin 23 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacağını duyurdu. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

İlk büyük derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Futbol tutkunlarını ekranlara kilitleyen derbilerin tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu için ilk büyük derbinin 23 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacağını duyurdu. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

31 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
İlk büyük derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak

İlk büyük derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu için ilk büyük derbinin 23 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacağını duyurdu. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda 4. haftadan ilk yarının sonu olan 17. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı.
Buna göre Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. 9. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ise 22 Ekim Pazar 19.30'da yapılacak.
Süper Lig'in 14. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi de 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak.
İlk yarı maçları 25 Aralık 2017'de sona erecek ligde ikinci yarı ise 19 Ocak 2018'de başlayacak ve 20 Mayıs 2018 tarihinde oynanacak 34. Hafta müsabakalarıyla sezon sona erecek.  

Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Van Persie'den kötü haber
Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Van Persie'den kötü haber
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor
Vardar'ın başarısı Makedonya basınında
Vardar'ın başarısı Makedonya basınında
Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1
Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Son Güncelleme: 31.08.2017 10:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Türkiye filede İtalya'ya yenildi
Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması
Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması yapıldı
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed
Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim