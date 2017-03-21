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21 Mart 2017 Salı 16:29

İmza atıldı artık resmen Galatasaray’ın

  Galatasaray stadına 6 yıl sonra resmi olarak kavuştu.

İmza atıldı artık resmen Galatasaray'ın
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İmza atıldı artık resmen Galatasaray’ın

   Galatasaray stadına 6 yıl sonra resmi olarak kavuştu. Türk Telekom Arena Stadını'nın üst kullanım hakkı artık resmi olarak Sarı Kırmızılı kulübün oldu. 
   Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşüp, son imzayı da attırdı. Böylece Galatasaray'ın 2011 yılından beri kullandığı ancak üst kullanım hakınını bir türlü elde edemediği stadın devrini sağlamış oldu. Galatasaray bundan böyle stadla ilgili kullanım ve değişiklik kararlarını istediği gibi yapacak, stadın dış yüzeyinde değişiklik yapabilecek ve reklam için kullanım alanları açabilecek. Böylece Sarı Kırmızılı kulübün stad gelirleri daha da artacak.
   Başkan Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı 25 Mart Cumartesi günü yapılacak, Mali Kongre'de stadın üst kullanım hakkı ve stadın yanına yapılacak basketbol salonu için de son resmi imzayı attırarak gerekli tüm izinleri almış olduğunu açıklayacak.

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