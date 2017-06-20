Arda Turan için İngiliz devi Arsenal kessnin ağzını açtı.Uzun süredir ismi Arsenal ile anılan Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona'nın gözden çıkardığı 30 yaşındaki futbolcu için Arsenal, en yüksek teklifi verdi. Barcelona ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Ada temsilcisi, bu transfere 30 milyon euro bütçe ayırdı.
İngiliz devinden Arda'ya servet
Arda Turan için İngiliz devi Arsenal kessnin ağzını açtı
Arda Turan için İngiliz devi Arsenal kessnin ağzını açtı.Uzun süredir ismi Arsenal ile anılan Arda Turan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Barcelona'nın gözden çıkardığı 30 yaşındaki futbolcu için Arsenal, en yüksek teklifi verdi. Barcelona ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Ada temsilcisi, bu transfere 30 milyon euro bütçe ayırdı.