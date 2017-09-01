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İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında

Dünyaca ünlü İngiliz golcü Wayne Rooney, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında

Dünyaca ünlü İngiliz golcü Wayne Rooney, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı

01 Eylül 2017 Cuma 13:00
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında

İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında

İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Wayne Rooney, evinin bulunduğu Cheshire'da gözaltına alındı.

Mirror'da yer alan habere göre alkollü araç kullanırken çevirmeye denk gelen 31 yaşındaki futbolcunun gözaltına alındı. Bölgede bulunan polis karakoluna götürülen Rooney'nin sorguya alındığı kaydedildi.

31 yaşındaki santrfor bu yaz başında 13 yıl top koşturduğu Manchester United'tan ayrılarak altyapısından yetiştiği Everon'a transfer olmuştu. İngiltere Milli Takımı'yla çıktığı 119 maçta 53 golü bulunan Rooney, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Tecrübeli santrfor, bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 2 gol atmayı başarmıştı.

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