﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Mayıs 2017 Cumartesi 23:31

İngiltere Federasyon kupası Arsenal’in

Arsenal İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup)Chelsea’yı 2-1 yendi ve kupanın sahibi oldu.

İngiltere Federasyon kupası Arsenal'in
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İngiltere Federasyon kupası Arsenal’in
Arsenal İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup)Chelsea’yı 2-1 yendi ve kupanın sahibi oldu.
Dünyadaki en eski futbol organizasyonunun 2016-2017’deki finalinde, 1995-96 sezonundan bu yana ilk kez İngiltere Premier Lig’de ilk 4’ün dışında kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Arsenal ile lig şampiyonu Chelsea karşı karşıya geldi.
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nın ev sahipliği yaptığı ve yaklaşık 90 bin taraftarın takip ettiği maçta Arsenal, Şilili oyuncu Alexis Sanchez’in 4. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Beinsport’un haberine göre karşılaşmanın 68. dakikasında Chelsea’nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Chelsea, Brezilya asıllı İspanyol golcüsü Diego Costa’nın 76. dakikada golüyle durumu 1-1’e getirdi. Galli futbolcu Aaron Ramsey, bu gole 3 dakika sonra cevap vererek Arsenal’i tekrar öne geçirdi: 2-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal, son 4 sezonda 3. kez Federasyon Kupası’nda mutlu sona ulaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
ArsenalChelseaCup
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya Federasyon kupası Borussia Dortmund’un oldu Almanya Federasyon kupası Borussia Dortmund’un...
Anadolu Efes 87-Galatasaray Odeabank 76 Anadolu Efes 87-Galatasaray Odeabank 76
Fenerbahçe 1-Trabzonspor 1 Fenerbahçe 1-Trabzonspor 1
Medipol Başakşehir 2-Adanaspor 1 Medipol Başakşehir 2-Adanaspor 1
Atiker Konyaspor 0-Akhisar Belediyespor 3 Atiker Konyaspor 0-Akhisar Belediyespor 3
Kasımpaşa 0-Antalyaspor 3 Kasımpaşa 0-Antalyaspor 3
Yukarı Çık

Almanya Federasyon kupası Borussia Dortmund’un...
Almanya Federasyon Kupası  finalinde Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Haberi Oku