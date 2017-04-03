İOSB’nin Genç Güreşçileri Grupları Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullararası 17-18 Yaş Gençler Grekoromen Güreş Grup müsabakaları Çanakkale Anafartalar Spor salonunda yapıldı.

Grup müsabakalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır’ın çalıştırdığı güreşçiler okulları Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına minderde şampiyon olmak için mücadele ettiler. Heyecanlı geçen müsabakaların sonunda 8 sıklette 5 bronz madalya kazanarak okullarını başarıyla temsil ettiler. Madalya kazanan sporcular Okullararası Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.



Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Okul Müdürleri, Antrenörleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Sporcu Aileleri tarafından verildi.



Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:



Bilal Talha Demiröz

Abdurrahman Abdussamedov

Uğur Erdoğan

Ali Osman Koç

Ahmet Ocakçı

