﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Nisan 2017 Pazartesi 01:50

İOSB’nin Genç Güreşçileri Grupları Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullararası 17-18 Yaş Gençler Grekoromen Güreş Grup müsabakaları Çanakkale Anafartalar Spor salonunda yapıldı.

İOSB'nin Genç Güreşçileri Grupları Geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Grup müsabakalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır’ın çalıştırdığı güreşçiler okulları Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına minderde şampiyon olmak için mücadele ettiler. Heyecanlı geçen müsabakaların sonunda 8 sıklette 5 bronz madalya kazanarak okullarını başarıyla temsil ettiler. Madalya kazanan sporcular Okullararası Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
 
Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları, Okul Müdürleri, Antrenörleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Sporcu Aileleri tarafından verildi.
 
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:
 
Bilal Talha Demiröz
Abdurrahman Abdussamedov
Uğur Erdoğan
Ali Osman Koç
Ahmet Ocakçı
 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Gençlik Ve Spor BakanlığıTürkiye Güreş FederasyonuOkullararası 17-18 Yaş Gençler Grekoromen Güreş Grup MüsabakalarıÇanakkaleAnafartalar Spor SalonuÖzel İkitelli OSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu
Beşiktaş 3-Gençlerbirliği 0 Beşiktaş 3-Gençlerbirliği 0
Osmanlıspor: 0 - Gaziantepspor: 2 Osmanlıspor: 0 - Gaziantepspor: 2
Çaykur Rizespor 0-Trabzonspor 1 Çaykur Rizespor 0-Trabzonspor 1
Trabzonspor, kas hastası taraftarının gönlünü fethetti Trabzonspor, kas hastası taraftarının gönlünü...
Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma oynanacak
Yukarı Çık

İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullararası 15-16...

Haberi Oku