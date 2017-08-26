İpek Soylu ABD Açık'ta ana tabloda

İSTANBUL (AA) - ABD Açık elemelerindeki üçüncü maçını da kazanan milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinde ilk kez bu turnuvada ana tabloya kaldı.

Elemelerin ilk turunda ABD'li Amanda Anisimova, ikinci turunda Avustralyalı Lizette Cabrera'yı yenen 21 yaşındaki İpek Soylu, son maçında Büyük Britanyalı Katie Boulter ile karşılaştı.

Dünya klasmanında 163. sırada yer alan İpek Soylu, ilk seti 7-6 kaybederek geriye düştüğü mücadelede ikinci ve üçüncü setleri 6-2 kazanarak rakibini 2-1 mağlup etti ve sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta ana tabloya adını yazdırdı.

Kariyerinin ilk grand slam ana tablo heyecanını geçen yıl Fransa Açık'ta yaşayan milli sporcu, 2014 yılında ise ABD Açık genç çiftlerde şampiyon oldu.

ABD Açık'ta ana tablo maçları 28 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz