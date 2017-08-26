Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.742
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4274
EURO
4.0896
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten...
Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Ergün: Arda Turan mevzusu tamamen kapanmadı
Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü...
Galatasaray kayıpsız devam ediyor
Galatasaray kayıpsız devam ediyor
Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti
Cagliari, Van der Wiel'i transfer...
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir
Son Dakika
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki...

İpek Soylu ABD Açık'ta ana tabloda

ABD Açık elemelerindeki üçüncü maçını da kazanan milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinde ilk kez bu turnuvada ana tabloya kaldı.

İpek Soylu ABD Açık'ta ana tabloda

ABD Açık elemelerindeki üçüncü maçını da kazanan milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinde ilk kez bu turnuvada ana tabloya kaldı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 09:44
İpek Soylu ABD Açık'ta ana tabloda

İSTANBUL (AA) - ABD Açık elemelerindeki üçüncü maçını da kazanan milli tenisçi İpek Soylu, kariyerinde ilk kez bu turnuvada ana tabloya kaldı.

Elemelerin ilk turunda ABD'li Amanda Anisimova, ikinci turunda Avustralyalı Lizette Cabrera'yı yenen 21 yaşındaki İpek Soylu, son maçında Büyük Britanyalı Katie Boulter ile karşılaştı.

Dünya klasmanında 163. sırada yer alan İpek Soylu, ilk seti 7-6 kaybederek geriye düştüğü mücadelede ikinci ve üçüncü setleri 6-2 kazanarak rakibini 2-1 mağlup etti ve sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta ana tabloya adını yazdırdı.

Kariyerinin ilk grand slam ana tablo heyecanını geçen yıl Fransa Açık'ta yaşayan milli sporcu, 2014 yılında ise ABD Açık genç çiftlerde şampiyon oldu.

ABD Açık'ta ana tablo maçları 28 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkAna Tabloİpek SoyluKatie BoulterSporTenis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum
Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Ergün: Arda Turan mevzusu tamamen kapanmadı
Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Ergün: Arda Turan mevzusu tamamen kapanmadı
Arda Turan, Alaves maçının kadrosunda da yok
Arda Turan, Alaves maçının kadrosunda da yok
Galatasaray kayıpsız devam ediyor
Galatasaray kayıpsız devam ediyor
Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti
Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim