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İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu

2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda milli tekvandocu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu

2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda milli tekvandocu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

24 Ağustos 2017 Perşembe 15:59
İrem Yaman 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu

ANKARA (AA) - 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda milli tekvandocu İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de devam eden organizasyonda İrem Yaman, 62 kilo final müsabakasında Güney Koreli rakibi Jisoo Moon ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 13-2 mağlup eden milli tekvandocu, altın madalya elde etti.

Kadınlar 57 kiloda zafere ulaşan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'in ardından Türkiye, oyunlardaki ikinci altın madalyasını kazandı.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 24.08.2017 16:04
Anahtar Kelimeler:
SporKadınlar 62 Kiloİrem YamanAltın Madalya2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları
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