Islam Slimani bugün imza atıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani bugün Fenerbahçe ile sözleşme imzalıyor.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre Islam Slimani bugün saat 14.00'te yapılacak imza töreni ile sarılacivertli olacak.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.

"Yeni transferimiz Islam Slimani’nin imza töreni ve basın toplantısı, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü (yarın) saat 14.00’te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir.



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