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İspanya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya, Almanya'yı 84-72 yenerek, yarı finale yükseldi.

İspanya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya, Almanya'yı 84-72 yenerek, yarı finale yükseldi.

12 Eylül 2017 Salı 23:58
İspanya 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında İspanya, Almanya'yı 84-72 yenerek, yarı finale yükseldi.

İspanya, Slovenya-Letonya maçının galibiyle 14 Eylül Perşembe günü yarı finalde karşılaşacak.

Müsabakaya iyi başlayan Almanya, ilk bölümde hücumda tutuk kalan İspanya karşısında Schröder, Barthel ve Voigtmann ile bulduğu basketlerle 5. dakikaya 11-2 önde girdi. Daha sonra İspanya, Pau Gasol ve Marc Gasol'un skorer mücadelesiyle oyuna denge getirmeye çalışırken, Almanya ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan İspanya, Oriola, Sastre ve Rodriguez ile ürettiği sayılarla 25. dakikada 30-27 öne geçti. İspanya, Schröder ve Lo ile skor bulan Almanya karşısında ilk yarıyı 34-33 üstün geçti.

Maçta ikinci yarının ilk bölümünde İspanya'nın San Emeterio ve Marc Gasol ile bulduğu basketlere Schröder, Theis ve Thiemann ile karşılık veren Almanya, 25. dakikada skoru lehine çevirdi: 45-43. Sastre ve Rodriguez'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle üstünlüğü tekrar eline geçiren İspanya, daha sonra Marc Gasol'un art arda ürettiği sayılarla son çeyreğe 65-53 önde girdi.

Son periyotta da etkili mücadele eden İspanya, Willy Hernangomez, Pau Gasol ve Rodriguez'in basketleriyle 37. dakikada 79-62 üstünlüğünü sürdürdü. Kalan sürede kontrollü oynayarak rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen İspanya, karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 13.09.2017 11:44
Anahtar Kelimeler:
Spor
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