İSTANBUL
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
İspanya, Pau Gasol, Marc Gasol ve San Emeterio'nun sayılarıyla 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Rusya'nın Shved, Mozgov ve Zubkov ile bulduğu basketlere Marc Gasol ve Rodriguez ile cevap veren İspanya, ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.
Rusya, üçüncü çeyrekte Vorontsevich, Shved ve Dmitrii Kulagin ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Marc Gasol'ün skor yükünü üstlendiği İspanya, son periyoda da 66-55 önde girdi.
Dördüncü periyotta Rusya, Baburin'in dış atıştan kaydettiği basketle 32. dakikada farkı tek haneli sayılara indirdi: 68-60. Fridzon ve Dmitrii Kulagin ile üst üste sayılar bulan Rusya, 38. dakikada Zubkov'un attığı basketle farkı 2 sayıya düşürdü: 78-76. Daha sonra yaptığı hücumlardan boş dönen Rusya karşısında San Emeterio ve Pau Gasol ile hızlı hücumlardan sayılar bulan İspanya, 39. dakikada skoru 87-79'a getirdi. Kalan sürede de üstün mücadelesini sürdüren İspanya, karşılaşmadan 93-85 galip ayrıldı.
İspanya'da Ricky Rubio, aldığı 2 sportmenlik dışı faul sonucu maçın hakemleri tarafından 4. periyotta diskalifiye edilerek soyunma odasına gönderildi.
Muhabir: Emre Doğan