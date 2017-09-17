Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064
Başakşehir Trabzonspor'u ağıladı. ; 2 - 2
Başakşehir Trabzonspor'u ağırladı ; 2...
Dembele en az 3 ay yok
Dembele en az 3 ay...
Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33....

İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

17 Eylül 2017 Pazar 20:36
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu

İSTANBUL

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İspanya, Pau Gasol, Marc Gasol ve San Emeterio'nun sayılarıyla 3. dakikayı 9-3 üstün geçti. Rusya'nın Shved, Mozgov ve Zubkov ile bulduğu basketlere Marc Gasol ve Rodriguez ile cevap veren İspanya, ilk periyodu 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan İspanya, Rodriguez'in üç sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 13. dakikada farkı çift haneli sayılara çıkardı: 28-17. Antonov, Mozgov, Shved ve Vorontsevich ile farkı eritmeye çalışan Rusya'ya Pau Gasol, Juancho Hernangomez ve Rodriguez ile karşılık veren İspanya, soyunma odasına 45-28 üstün gitti.

Rusya, üçüncü çeyrekte Vorontsevich, Shved ve Dmitrii Kulagin ile bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Marc Gasol'ün skor yükünü üstlendiği İspanya, son periyoda da 66-55 önde girdi.

Dördüncü periyotta Rusya, Baburin'in dış atıştan kaydettiği basketle 32. dakikada farkı tek haneli sayılara indirdi: 68-60. Fridzon ve Dmitrii Kulagin ile üst üste sayılar bulan Rusya, 38. dakikada Zubkov'un attığı basketle farkı 2 sayıya düşürdü: 78-76. Daha sonra yaptığı hücumlardan boş dönen Rusya karşısında San Emeterio ve Pau Gasol ile hızlı hücumlardan sayılar bulan İspanya, 39. dakikada skoru 87-79'a getirdi. Kalan sürede de üstün mücadelesini sürdüren İspanya, karşılaşmadan 93-85 galip ayrıldı.

İspanya'da Ricky Rubio, aldığı 2 sportmenlik dışı faul sonucu maçın hakemleri tarafından 4. periyotta diskalifiye edilerek soyunma odasına gönderildi.

Muhabir: Emre Doğan

Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBasketbolBronz MadalyaIspanyaRusyaüçüncülük Maçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir Trabzonspor'u ağıladı. ; 2 - 2
Başakşehir Trabzonspor'u ağıladı. ; 2 - 2
Dembele en az 3 ay yok
Dembele en az 3 ay yok
Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Kenan Sofuoğlu liderliğe yükseldi
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte
Evkur Yeni Malatyaspor düşüşte
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33. maça çıkıyor
Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya oldu
Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya oldu
Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı
Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı
Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-0 yendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim