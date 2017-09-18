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İstanbul Başakşehir'den forma çıkartma açıklaması

İBFK, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında tribünde Trabzonspor forması olan iki çocuk taraftarın formalarının çıkartılması olayıyla ilgili olarak güvenlik şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı.

İstanbul Başakşehir'den forma çıkartma açıklaması

İBFK, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında tribünde Trabzonspor forması olan iki çocuk taraftarın formalarının çıkartılması olayıyla ilgili olarak güvenlik şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:35
İstanbul Başakşehir'den forma çıkartma açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında tribünde üzerinde Trabzonspor forması olan iki çocuk taraftarın formalarının çıkartılması olayıyla ilgili olarak güvenlik şirketiyle sözleşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maç öncesi tribünde yaşanan olayla ilgili görüntülerin incelendiği ve özel güvenlik şirketinin savunmasının alındığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Güvenlik şirketimizin elemanları, Başakşehir tribününe gelerek maç seyretmek isteyen ve üzerinde Trabzonspor forması olan tüm misafirlerimizi, tribünde herhangi bir sorun ve kargaşa yaşamamaları adına kendilerine ayrılan taraftar tribünlerine sevk etmiş, ama yaşları küçük olması ve ailelerinin yanında olmaları sebebiyle 2 küçük taraftarın Başakşehir tribününde kalmalarına izin vermiş ancak maçın başlamasına çok az süre kala heyecanı artan maç atmosferi sebebiyle çocukların güvenliği ve ailenin huzuru için çocukların üzerindeki formaların da çıkarılması gerekliliğini kendi iradeleriyle karar vermiş ve anlık inisiyatif kullanmışlardır."

Yaşanan olayın kendileri tarafından da kınandığının hatırlatıldığı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan görüntüler baz alındığında, ilk refleks olarak başta resmi hesabımız ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere, söz konusu güvenlik şirketini ve çocuklara yönelik böyle bir davranışı kınadık." denildi.

Tribünlerde özellikle çocuklara karşı çok dikkatli davranılması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu sabah itibarıyla tüm detayları incelediğimizde birçok şeyi net olarak görebiliyoruz ve güvenlik şirketimize geri bildirimimizi yaptık. Kendilerinden, tarz ve iletişim konusunda mutlaka daha yüksek standartlar beklediğimizi, kulüp yöneticilerimizin bilgisi olmadan anlık inisiyatifler kullanılmaması gerekliliğini, özellikle çocuklara yönelik aksiyonlarında futbol sevgisini ya da kişisel psikolojilerine zarar verebilecek her türlü söylem ve direktiflerinde çok dikkatli olunması gerekliliğini belirterek iş akdini sonlandırdık."

Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında taraftarların yan yana ve saygılı bir şekilde maç izlediğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu detaylı incelemelerimizde, aynı zamanda ekte görüntülerini kamuoyu ile paylaştığımız bir başka gerçeği daha fark ettik. Birçok tribünde, her iki takımın taraftarları birlikte maç seyredip, karşılıklı atılan toplam 4 golde de birbirlerine saygılı ama coşkulu bir sevinç gösterisini hiçbir taşkınlığa sebep vermeden yaşadıklarını her hafta olduğu gibi bu hafta da gördük. Başakşehir maçlarına düzenli olarak gelen bir çok Trabzonspor taraftarının da teyit edeceği üzere Başakşehir stadının kapıları her zaman herkese açıktır."

Muhabir: Emrah Oktay

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