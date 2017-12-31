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İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana

Süper Lig tarihinde son 58 sezonda 32 kez ilk yarıyı lider bitiren takımlar şampiyonluk ipini göğüsledi.

İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana

Süper Lig tarihinde son 58 sezonda 32 kez ilk yarıyı lider bitiren takımlar şampiyonluk ipini göğüsledi.

31 Aralık 2017 Pazar 15:45
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana

İSTANBUL (AA) - Ercan Çakar - Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider kapatan ekipler, çoğunlukla lig sonunda da şampiyonluğa ulaşıyor.

Maçlar iki grup halinde yapıldığı için 1959 yılındaki ilk sezonun değerlendirmeye alınmadığı araştırmaya göre, sezonun ilk yarısını önde bitiren takımlar büyük oranda sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslüyor.

Lig tarihinde, 1959 yılı dışında geride kalan 58 sezonda (bu sezon hariç), 32 kez ilk yarıyı lider, 17 kez ikinci, 7 kez üçüncü, birer kez de beşinci ve altıncı bitiren takımlar şampiyon oldu.

Ligde şimdiye dek Galatasaray 21, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10, Trabzonspor 6, Sivasspor ve Medipol Başakşehir (bu sezon dahil) ikişer, Altay ve Kocaelispor da birer kez ilk yarıları lider tamamladı.

Süper Lig'de "Dört büyükler" dışında ilk yarıyı lider tamamlayıp, şampiyonluğa ulaşan takım olmadı.

Son 6 sezonun 4'ünde ilk yarı liderleri şampiyon oldu

Süper Lig'de son 6 sezonun 4'ünde ilk yarıyı zirvede tamamlayan takımlar, sezon sonunda kupayı müzesine götürdü.

Süper Lig'de geçen sezonun ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, şampiyonluğa ulaşamadı.

Turuncu-lacivertli takım, tarihinde ilk kez ilk yarısını önde geçtiği sezonda ikinci olurken, şampiyonluk kupasını Beşiktaş kaldırdı.

Dördüncülerin şampiyonluğu yok

Süper Lig'de habere konu olan 58 sezonda ilk yarıyı dördüncü sırada bitiren hiçbir takım şampiyon olamadı.

Son Güncelleme: 31.12.2017 13:18
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporMedipol BaşakşehirGalatasarayFutbolFenerbahçeBeşiktaş
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