İşte Arda’nın yeni takımı

Geçen sezon başında Barcelona’ya 40 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’den transfer olan Arda Çin Süper Lig takımlarından Shanghai Shenhua’ya transfer oluyor.
20 milyon Euro senelik anlaşma sağlayan yıldız furbolcu 3 yıllık anlaşma yapacak.29 yaşındaki yıldız 3 gün önce İnstagram hesabına koyduğu fotografın altına “Bakışta anlatılmak istenen…?” diye yazmıştı.Çin kulübünün Arda için Barcelona’ya yüksek bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.Beşiktaş’lı Demba Ba’nın da forma giydiği takım uzun bir süredir Arda Turan’ı takip ettiği belirtiliyor.Bu sene başından beri Barcelona’da oynanan 3 maçın hepsinde yedek soyunup sadece toplamda 20 dakika sahada kalan yıldız futbolcunun bu transfere sıcak baktığı belirtildi.