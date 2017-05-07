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07 Mayıs 2017 Pazar 23:08

İşte Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in kalan maçları

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  30. haftası nefes kesen maçlara sahne oldu.

İşte Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in kalan maçları
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İşte Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in kalan maçları
    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  30. haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. Beşiktaş Fenerbahçe ile berabere kalınca lig yarışı yeniden kızştı.Medipol Başakşehir son dakikada bulduğu golle Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Beşiktaş ise, Vodafone Arena’daki dev derbide Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kartal önde olduğu maçta evinde 2 puan kaybetti. 90+5’te Marcelo’nun kendi kalesine attığı golle siyah -beyazlı ekipte şok etkisi yarattı. Şenol Güneş’in talebeleri 65 puanla ligin halen zirvesinde. Turuncu lacivertli ekip 63 puanla takibini bırakmıyor.
    Şampiyonluk yolunda mücadele eden bu iki takımın 4 tane zorlu maçı kaldı. Bu yolda siyahlı beyazlı takımın, Abdullah Avcı’nın öğrencilerine karşı 2 puanlık bir avantajı bulunuyor.
Beşiktaş’ın kalan maçları: Bursaspor (D), Kasımpaşa, Gaziantepspor (D), Osmanlıspor
Başakşehir’in kalan maçları: Gençlerbirliği, Trabzonspor (D), Adanaspor, Kayserispor (D)
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Anahtar Kelimeler
BeşiktaşBaşakşehir
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