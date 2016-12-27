İşte Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası

Fenerbahçe uzun zamandır peşinden koştuğu Hatem Ben Arfa ile anlaştı.Bip Spor’un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Hatem Ben Arfa için PSG’yi ikna etti.
PSG Ben Arfa’yı 6 ay için kiralamayı kabul etti.29 yaşındaki tecrübeli oyuncu İstanbul’a gelmek için hazır bekliyor.
Hatem Ben Arfa kimdir
PSG’de forma şansı bulmakta zorlanan Hatem Ben Arfa (7 Mart 1987 doğumlu))futbol hayatına Lyon’da başladı.Daha sonra Marseille transfer olan Arfa burada oynadığı 75 maçta 14 gol attı.
Marseille’den Newcastle United’e transfer olan tecrübeli oyuncu 3 sezon burada oynadıktan sonra Hull City’e transfer oldu.