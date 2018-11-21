İsveç Rusya'yı da yendi

İsveç Türkiye'den sonra Rusya'yı yenerek adını A Ligi'ne yazdırdı.Türkiye'nin son sırada yer alarak bir alt lige düştüğü UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta lider İsveç oldu. Grubun son maçında konuğu Rusya'yı 2-0 mağlup eden İsveç, ikili averajda rakibini geçerek adını A Ligi'ne yazdırdı.

UEFA Uluslar Ligi’nde 7 maçla sona erdi. Türkiye’nin son sırada yer alarak C Ligi’ne düştüğü B Ligi 2. Grup’ta final niteliği taşıyan karşılaşmada İsveç, Rusya’yı 2-0’lık skorla mağlup ederek 7 puana yükseldi ve grubu lider bitirip adını A Ligi’ne yazdırdı. Rusya’yla deplasmanda 0-0 berabere kalan İsveç, evinde Victor Lindelöf (41) ve Marcus Berg’in (72) attığı gollerle puanını Rusya’yla puanını eşitledi ve ikili averajda üstünlüğü elde etmiş oldu.

Gecenin maçları:

A Ligi 3. Grup: Portekiz 1-1 Polonya

B Ligi 2. Grup: İsveç 2-0 Rusya

C Ligi 1. Grup: İskoçya 3-2 İsrail

C Ligi 4. Grup: Karadağ 0-1 Romanya, Sırbistan 4-1 Litvanya

D Ligi 3. Grup: Kosova 4-0 Azerbaycan, Malta 1-1 Faroe Adaları

Sözcü