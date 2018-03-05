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İtalya Astori'nin yasını tutuyor

İtalya, Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori'nin ani bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

İtalya Astori'nin yasını tutuyor

İtalya, Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori'nin ani bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:47
İtalya Astori'nin yasını tutuyor

İSTANBUL (AA) - İtalya, Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori'nin yasını tutuyor.

İtalya'da, Fiorentina'nın dün ligde deplasmanda Udinese ile oynaması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitiren İtalyan futbolcu Astori'nin üzüntüsü yaşanıyor.

Astori'nin hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 27. haftada oynanması gereken maçlar ertelenirken, İtalyan futbolcunun anısına diğer spor müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşu kararı alındı.

Floransa kentindeki Artemio Franchi Stadı önüne gelen taraftarlar, Astori anısına mum yaktı ve Fiorentina atkılarını stadın etrafındaki korkuluklara astı. Ayrıca, İtalyanca "Güle Güle Kaptan" yazılı büyük bir pankart açıldı.

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport gibi İtalya'nın önde gelen spor gazeteleri de ilk sayfalarının tamamında Astori'nin ölüm haberine yer verdi.

Öte yandan, FIFA ve UEFA başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye ile Avrupa'dan birçok kulüp, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon ve Sergio Ramos gibi isimler taziye mesajı yayımladı.

Muhabir: Serhat Bağbars

Anahtar Kelimeler:
Davide AstoriFiorentinaFutbolItalyaSpor
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