İtalya kupasını Juventus kazandı

İtalya kupasını Juventus kazandı.Finalde Lazio ile oynayan Juventus karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.İtalya Kupası finalinde Juventus, Lazio’yu 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan ve tribünlerin tamamına yakınının dolu olduğu müsabakayı, hakem Paolo Tagliavento yönetti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Lazio gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Keita Balde’nin altıpas üzerinden çektiği şutta savunmaya çarpan top, direkten döndüKarşılaşmanın ardından yapılan kupa töreninde, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ilk olarak Lazio oyuncuları ve teknik ekibine gümüş madalyalarını verdi. Mattarella, ardından Juventuslu futbolculara ve teknik heyete altın madalyalarını ve kupasını takdim etti.

Siyah-beyazlı oyuncular, kupayla taraftarlarının önünde şampiyonluk turu attı.

Lazio taraftarları da maç sonunda takımlarını tribünlere çağırarak, mücadelelerinden ötürü sevgi gösterisinde bulundu.

Juventus, 2015’te oynanan İtalya Kupası finalinde de Lazio’yu 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.