İtalya'da Hamilton pole pozisyonunda başlayacak

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, etkili olan yağmur nedeniyle gecikmeli olarak tamamlandı.
Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, 1.36.702'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı. Aynı takımdan Avustralyalı Daniel Ricciardo ise 1.36.841'lik zamanıyla yarınki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkını elde etti.
Muhabir: Serhat Bağbars