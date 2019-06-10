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İzlanda skandalına tepkiler dinmiyor, bakanlık Nota verdi

Fransa'yı yenen A Milli Takım İzlandalı fanatikleri çileden çıkardı. Çirkinlikte sınır tanımayan İzlandalı aşağılık taraftara sosyal medyadan tepki yağıyor

İzlanda skandalına tepkiler dinmiyor, bakanlık Nota verdi

Fransa'yı yenen A Milli Takım İzlandalı fanatikleri çileden çıkardı. Çirkinlikte sınır tanımayan İzlandalı aşağılık taraftara sosyal medyadan tepki yağıyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
İzlanda skandalına tepkiler dinmiyor, bakanlık Nota verdi

İzlanda skandalına tepkiler dinmiyor, bakanlık Nota verdi



Fransa'yı Konya'da 2-0 yenen Türk Milli Takımı'na İzlanda'da çirkin karşılamaya tepkiler sürüyor. Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi. İzlandalı bir şahsın, kaptan Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatma görüntülerine vatandaşlar sert tepki gösterdi. İzlandalı yetkililerin gözleri önünde meydana gelen rezalete Dışişleri Bakanlığı el koydu.

SAATLERCE BEKLETTİLER

Milli Takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacağı öğrenildi.

Türkiye, A Milli Futbol Takımı'nın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi.

Sorunsuz geçiş için yazışmaya rağmen sıkıntı yaşandığı öğrenildi.

Türkiye takım güvenliğinin sağlanması için maçta güvenlik önlemleri talep etti.

Havalimanında yeniden sorun yaşanmaması için çıkış prosedürlerinin hızlandırılması istendi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVKİDAŞINI ARAYACAK

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacağı bildirildi.

MİLLİ TAKIM 3 SAAT BEKLETİLDİ

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.


Kaptan Burak Yılmaz, pasaport girişinde bekletilmeye tepki gösterdi.

"YAPTIKLARI SAYGISIZLIK, TERBİYESİZLİK"

Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte" ifadelerini kullandı.

BELÖZOĞLU'NA TUVALET FIRÇASI UZATILDI

Kaptan Emre Belözoğlu da "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı." diye konuştu. 

Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.


 

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Anahtar Kelimeler:
TÜRK MİLLİ TAKIMIİzlandaMilli TakımKeflavik
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