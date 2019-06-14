İzmir'i Göztepe ateşi sardı, 94. yıl coşkusu



İzmir, son yılların en görkemli kutlamalarından birine sahne oluyor. Ege'nin gözdesi Göztepe binlerce taraftarı ile 94. yılını kutluyor.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı anda meşale yakarak kulübün 94. kuruluş yıl dönümü renkli görüntülere sahne oluyor.

Göztepe Kulübü'nün 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepe Kulübünün 94. kuruluş yıl dönümünü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı anda meşale yakarak kutladı.

Saat 21.55'te Susuzdede Parkı'nda geri sayımla Göztepe'nin kuruluşu canlandırıldıktan sonra taraftarlar, ellerindeki meşaleleri yakarak kulübün 94. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamalara bazı vatandaşlar denizden destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kutlamalara katıldı.

Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü üzerine gelen Soyer, burada taraftarları selamladı. Başkan Soyer, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.



