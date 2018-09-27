Juventus 2- Bologna 0

İtalya Seria A'da lider Juventus evinde Bologna'yı 2-0 yendi.Serie A'da lider durumda bulunan Juventus, sahasında ağırladığı Bologna'yı 2-0 yendi.Paulo Dybala’nın 11. dakikada attığı golle Bologna karşısında 1-0 öne geçen Juventus, hemen ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun pasında Blaise Matuidi'nin 16. dakikada kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. İlk yarısı bu skorla biten maçta, başka gol olmadı.Bu arada, Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 64. Miralem Pjanic'in yerine oyuna girdi.Bu sonuçla Juventus, 18 puanla liderliğini korurken, Bologna 4 puanla 18. sırada kaldı.

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