Kadıköy'de kritik derbi: Nefes kesen maçtan gol çıkmadı

Kadıköy'de kritik derbi; Nefes kesen kaç golsüz bitti

Kadıköy'de rakibine 19 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe hem serisini sürdürmek hem de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek için sahaya çıktı. Kadıköy'deki kritik mücadelede ilk yarı golsüz berabere bitti. Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de maçı şeref tribününde izliyor..

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Kaptan Alex de Souza, derbiyi statta izleyenler arasında yerini aldı. Yıllarca Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbilerinde boy gösteren eski Brezilyalı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra ilk kez bir derbiyi stattan takip etti.



Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Aykut Kocaman teknik patronluğunda ise Aykut Kocaman, yeni bir derbide, milyonlarca taraftarın karşısında yılın en çetin sınavını veriyor. Galatasaray bu akşam galibiyet hasretine son vermek ve liderliğini sürdürmek istiyor. Tam 6 yıl önce 17 Mart 2012 yılında, Kaptan Alex'in attığı iki golle o yıla damgasını vuran 2-2'lik derbinin kalecileri ve takımın teknik direktörleri, hatta hakemin de yine aynı olması, Kaptan Alex'in konuk olarak maçı tribünlerden izlemesi önemli bir gün olarak dikkat çekiyor..



İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde son durum...



FENERBAHÇE: 0 - GALATASARAY: 0

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

YEDEKLER: Kameni, Erten, Isla, Alper, Fernandao, Neto, Valbuena, Oğuz Kağan, Serhat Kot, Aatif

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Tolga, Yasin, Eren, Sinan, Donk, Hakan, Denayer

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 1999 yılından bu yana kaybetmiyor. Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı son 21 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 yıldaki 15 maçta yenilgi yüzü görmedi.



FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 387. RANDEVU

Kadıköy'deki kıyasıya rekabetin içinde bir asırlık çekişmenin izleri var. Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 387. kez karşı karşıya geliyor. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

LİGDE 122. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 60. sezonu oynanan lig tarihinde 121 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 38 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 154, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.