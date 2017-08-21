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Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:46
Kadıköy'de puanlar paylaşıldı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
5. dakikada Trabzonspor golü buldu. Pereira'nın sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında savunmada Skrtel'in kafayla uzaklaştırdığı topu, Kucka ceza sahasına doldurdu. Savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, yerden seken topa ayak koydu ve meşin yuvarlağı kaleci Volkan Demirel'in sağından filelerle buluşturdu: 0-1
30. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Trabzonspor'un savunmada yaptığı pas hatası sonrasında topu kapan Isla, Valbuena'ya pasını verdi. Ceza sahasında kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kalan Valbuena, sağ çaprazdan yerden sert vurdu. Ayaklarıyla topu önleyen Onur, gole izin vermedi.
44. dakikada sarı-lacivertliler beraberlik golünü buldu. Sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 1-1
56. dakikada bordo-mavililer bir kez daha öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Olcay Şahan, sol çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-2
68. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Valbuena'nın, Trabzonspor yarı alanının ortalarından kullandığı serbest atışta, altıpas çizgisi üzerinde Skrtel yükseldi ve topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
84. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Chahechouhe'nun sağ kanattan yaptığı ortada hakem Ali Palabıyık, Kucka'nın ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valbuena, takımının beraberlik golünü attı: 2-2
90. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Sağ kanattan Valbuena'nın yaptığı ortada altıpas içinde Soldado topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 21.08.2017 10:17
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LiğSporFenerbahçe
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