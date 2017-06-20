Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Belediyesi'ne THY Euroleague Kupası heykelinin dikilmesi için başvuruda bulundu.Başvuruyu bilinen GFB grubunun organize ettiği bildirildi. İsteğin, Kadıköy Belediye Meclisi’nde onaylanması halinde heykelin yapımına kısa sürede başlanacak.Daha önce Alex'in heykelini Yoğurtçu parkına diken Fenerbahçe taraftarı, şimdide THY Euroleague Kupası heykelinin dikilmesi için Kadıköy Belediyesi'ne başvuru yaptı..
Kadıköy'e heykeli dikilecek
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Belediyesi'ne THY Euroleague Kupası heykelinin dikilmesi için başvuruda bulundu.
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Belediyesi'ne THY Euroleague Kupası heykelinin dikilmesi için başvuruda bulundu.Başvuruyu bilinen GFB grubunun organize ettiği bildirildi. İsteğin, Kadıköy Belediye Meclisi’nde onaylanması halinde heykelin yapımına kısa sürede başlanacak.Daha önce Alex'in heykelini Yoğurtçu parkına diken Fenerbahçe taraftarı, şimdide THY Euroleague Kupası heykelinin dikilmesi için Kadıköy Belediyesi'ne başvuru yaptı..