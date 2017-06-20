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20 Haziran 2017 Salı 15:07

Kadıköy'e heykeli dikilecek

 Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Belediyesi'ne THY Euroleague Kupası heykelinin dikilmesi için başvuruda bulundu.

Kadıköy'e heykeli dikilecek
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Kadıköy'e heykeli dikilecek
   Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Belediyesi'ne THY Euroleague Kupası heykelinin dikilmesi için başvuruda bulundu.Başvuruyu bilinen GFB grubunun organize ettiği bildirildi. İsteğin, Kadıköy Belediye Meclisi’nde onaylanması halinde heykelin yapımına kısa sürede başlanacak.Daha önce Alex'in heykelini Yoğurtçu parkına diken Fenerbahçe taraftarı, şimdide THY Euroleague Kupası heykelinin dikilmesi için Kadıköy Belediyesi'ne başvuru yaptı..

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FenerbahçeTHY Euroleague Kupası
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