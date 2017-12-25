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Kadınlar KupaVoley’de şampiyon VakıfBank

 Vakıfbank Kadınlar Kupavoley'de şampiyon oldu.

Kadınlar KupaVoley’de şampiyon VakıfBank

 Vakıfbank Kadınlar Kupavoley'de şampiyon oldu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 08:01
Kadınlar KupaVoley’de şampiyon VakıfBank

Kadınlar KupaVoley’de şampiyon VakıfBank

   Vakıfbank Kadınlar Kupavoley'de şampiyon oldu.Kadınlar KupaVoley’de dev final karşılaşması TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynandı. Eczacıbaşı VitrA’yı 25-22, 25-18 ve 32-30’luk setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayarak, kupayı tarihinde altıncı kez müzesine götürdü. VakıfBank kupayı tarihinde altıncı kez müzesine götürdü. Eczacıbaşı VitrA son sette maça tutunmak için var gücüyle mücadele ederken VakıfBank rakibine üstün gelmeyi başardı ve kupanın sahibi oldu. Karşılaşma öncesinde, Türk Voleybolu'na uzun yıllar hakem ve gözlemci olarak hizmet eden Nedim Sider'e, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Voleybol Hakemleri Derneği Federasyonu Başkanı Çetin Ok birer teşekkür plaketi takdim ettiler.

Sözcü

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Onur Hoşnut

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Beyza, Ognjenovic, Simge (L), Ezgi, Adams, Güldeniz, Hande

VakıfBank: Naz, Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Kübra, Gizem (L), Melis, Robinson

Setler: 0-3 (22-25,18-25,30-32)

Süre: 88 dakika (25,26,37)

Anahtar Kelimeler:
Kadınlar KupaVoleyVakıfbankEczacıbaşı VitrA’
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