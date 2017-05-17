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17 Mayıs 2017 Çarşamba 20:29

Kadınlar Lig Şampiyonu Yakın Doğu Üniverstesi

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi final serisi son maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yendi ve şampiyon oldu.

Kadınlar Lig Şampiyonu Yakın Doğu Üniverstesi
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Kadınlar Liği Şampiyonu Yakın Doğu Üniverstesi
   Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi final serisi son maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yendi ve şampiyon oldu.Kadınlar Basketbol Ligi final serisi hem mücadelesi hem olayları ile ön plana çıktı. Serinin ilk iki maçını deplasmanda 78-70 ve 73-67 kaybeden Fenerbahçe,  sahasındaki ilk karşılaşmayı 71-70,79-72 kazanarak final serisinde durumu 2-2'ye getirmişti.

Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe 1. periyot: 16 - 18
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe devre: 37- 35
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe 3. periyot: 55-55
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maç sonucu:

   Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi final serisi son maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe'yi 76-75'lik skorla yendi ve şampiyon oldu.Serinin ilk iki maçını deplasmanda 78-70 ve 73-67 kaybeden Fenerbahçe, sahasındaki ilk karşılaşmayı 71-70,79-72 kazanarak final serisinde durumu 2-2'ye getirmişti.
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe 1. periyot: 16 - 18
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe devre: 37- 35
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe 3. periyot: 55-55
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maç sonucu:
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Anahtar Kelimeler
Kadınlar Lig ŞampiyonuYakın Doğu ÜniverstesiFenerbahçe
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