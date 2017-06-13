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13 Haziran 2017 Salı 12:22

Kaleci Esteban iki yıl daha Trabzon'da kalacak

Trabzonspor sözleşmesi sona eren kaleci Esteban Alvarado ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kaleci Esteban iki yıl daha Trabzon'da kalacak
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Kaleci Esteban iki yıl daha Trabzon'da kalacak

İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, sözleşmesinin uzatılması yönünde görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği kaleci Esteban ile yeniden 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Kosta Rikalı kalecinin yıllık alacağı ücrette de iyileştirme yapıldı. 

150 BİN EURO ZAM
2015-16 sezonunda takıma katılan ve önceki sözleşmesinde Trabzonspor’dan yıllık 550 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki kaleci, yeni sözleşmeyle 700 bin Euro kazanacak. Geride kalan sezonda bordo mavili formayla 11 maçta görev yapan Esteban Alvarado, 975 dakika sahada kalmıştı.

ALTYAPI DERELİOĞLU’NA EMANET
Trabzonspor yönetimi, 1 Ağustos 2016 tarihinde göreve başlayan bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altyapı Koordinatörü Cem Bağcı ve Futbol Gelişim İdari Direktörü Murat Dizdar ile yola devam etmeme kararı alan borda mavili yönetiminin, 55 yaşındaki Trabzonlu teknik adam İhsan Derelioğlu ile 2019 yılının Mayıs ayına kadar geçerli olacak 2 yıllık bir anlaşma sağladığı belirtildi.

YÖNETİMDEN 20 HAZİRAN’DA İFTAR YEMEĞİ

Camiada birlik ve beraberliği sağlayacak etkinlikler düzenlemeye özen gösteren Trabzonspor yönetimi, geleneksel hale getirmeyi amaçladığı iftar yemeği organizasyonunu bul yıl da gerçekleştirecek. 20 Haziran Salı günü Trabzon’da Zorlu Grand Otel’de yapılacağı belirtilen yemekte Başkan Muharrem Usta’nın da transfer çalışmaları ve gelecek sezona yönelik açıklamalarda bulunarak bazı müjdeler de vermesi bekleniyor.
 
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