Kaleci Esteban iki yıl daha Trabzon'da kalacak

150 BİN EURO ZAM

ALTYAPI DERELİOĞLU’NA EMANET

YÖNETİMDEN 20 HAZİRAN’DA İFTAR YEMEĞİ

İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, sözleşmesinin uzatılması yönünde görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği kaleci Esteban ile yeniden 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Kosta Rikalı kalecinin yıllık alacağı ücrette de iyileştirme yapıldı.2015-16 sezonunda takıma katılan ve önceki sözleşmesinde’dan yıllık 550 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki kaleci, yeni sözleşmeyle 700 bin Euro kazanacak. Geride kalan sezonda bordo mavili formayla 11 maçta görev yapan Esteban Alvarado, 975 dakika sahada kalmıştı.Trabzonspor yönetimi, 1 Ağustos 2016 tarihinde göreve başlayan bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altyapı Koordinatörü Cem Bağcı ve Futbol Gelişim İdari Direktörü Murat Dizdar ile yola devam etmeme kararı alan borda mavili yönetiminin, 55 yaşındaki Trabzonlu teknik adam İhsan Derelioğlu ile 2019 yılının Mayıs ayına kadar geçerli olacak 2 yıllık bir anlaşma sağladığı belirtildi.Camiada birlik ve beraberliği sağlayacak etkinlikler düzenlemeye özen gösteren Trabzonspor yönetimi, geleneksel hale getirmeyi amaçladığı iftar yemeği organizasyonunu bul yıl da gerçekleştirecek. 20 Haziran Salı günü Trabzon’da Zorlu Grand Otel’de yapılacağı belirtilen yemekte Başkan Muharrem Usta’nın da transfer çalışmaları ve gelecek sezona yönelik açıklamalarda bulunarak bazı müjdeler de vermesi bekleniyor.