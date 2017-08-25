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Karabağ Kulübü Başkanı Gozel: Azerbaycan bayrağını dalgalandırmak gurur kaynağı

Karabağ Kulübü Başkanı Gozel, "İşgal altındaki toprakların adının Avrupa'da geçmesi, Azerbaycan toprak bütünlüğünün gündeme getirilmesi bizim için önemli bir hedef idi." dedi.

Karabağ Kulübü Başkanı Gozel: Azerbaycan bayrağını dalgalandırmak gurur kaynağı

Karabağ Kulübü Başkanı Gozel, "İşgal altındaki toprakların adının Avrupa'da geçmesi, Azerbaycan toprak bütünlüğünün gündeme getirilmesi bizim için önemli bir hedef idi." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:32
Karabağ Kulübü Başkanı Gozel: Azerbaycan bayrağını dalgalandırmak gurur kaynağı

BAKÜ - (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Azerbaycan'ın Karabağ Takımı Başkanı Tahir Gozel, işgal altındaki toprakların adının Avrupa'da geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gozel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı olma unvanını kazandıkları için çok sevinçli olduklarını bildirdi.

Kulübün 1950'li yıllarda faaliyete başladığını, 1987'de de Karabağ adını aldığını hatırlatan Gozel, kendisinin ise 2001'den itibaren kulüp yönetiminde olduğunu belirtti.

Bu tarihten itibaren doğru bir kulüp oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Gozel, şöyle konuştu:

"16 yıllık emek sonucu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülke bayrağını dalgalandırmak bizler için muhteşem gurur kaynağı. Hedefimizi doğru koyduk. Altyapısı ve ekibiyle profesyonel kulüp oluşturmayı hedeflemiştik. Gönlümüze göre teknik direktör bulamamıştık o zamanlar. Karabağ'ın başarı tarihi Kurban Kurbanov'un hedefi ile bizim hedefimizin üst üste geldiği noktada başladı. Artık hedeflerimizi büyütebileceğimizi hissettik. Kurbanov iyi bir takım oluşturdu ve bunun da meyvesini alıyoruz. İnşallah uzun yıllar da bu yolda başarıyla devam edeceğimize inanıyoruz."

Karabağ ekibinin Ermenistan işgali altındaki Ağdam ilinin takımı olduğunu hatırlatan Gozel, "İşgal altındaki toprakların adının Avrupa'da geçmesi, Azerbaycan toprak bütünlüğünün gündeme getirilmesi bizim için önemli bir hedef idi. Biz Karabağ Kulübünün sorumluluğunu aldığımızda bu bilinçle hareket ettik." dedi.

Türkiye'den çok sayıda tebrik mesajı aldığını bildiren Gozel, şunları söyledi:

"Karabağ'ın Türkiye'de de ne kadar sevildiğini biliyoruz. Bizim güzel haberlere ihtiyacımız var. Bugün Türkiye'nin Beşiktaş takımıyla birlikte Avrupa'da mücadele edeceğiz. Bu da muhteşem bir duygu. Bu başarı Türk dünyası, Türkiye ve Azerbaycan'ı sevenlere büyük bir hediyedir. Bu sorumlulukla önümüzdeki maçlarda da en güzel oyunları sergilemeyi arzuluyoruz."

Aliyev'den Karabağ'a kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ takımı ve teknik heyeti kabul ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaları dolayısıyla kutladı.

Aliyev, Karabağ Kulübüne Cumhurbaşkanlığı fonundan 2 milyon manat (yaklaşık 1,17 milyon dolar) para ödülü verileceğini bildirdi.

Azerbaycan ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya) ve Roma (İtalya) takımlarıyla mücadele edecek.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanGenelKarabağ TakımıTahir Gozel
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