Karabükspor 0-Fenerbahçe1

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. İki takım kalecilerinin de kritik kurtarışlar yaptığı maçta Fenerbahçe'nin golü 84. dakikada Hollandalı yıldız Robin van Persie'den geldi. Persie, son olarak 11. haftadaki Galatasaray derbisinde ağları sarsmıştı.Ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan Sarı Lacivertliler'de oyuncuların rahat ve kendine güvenen oyunu dikkat çekti. İlk yarıda Lens'le etkili olan Fenerbahçe'nin gol pozisyonlarında kaleci Ahmet Şahin başarılıydı. İkinci yarıda ise Kanarya'da Fabiano Ribeiro kalesinde devleşti ve inanılmaz kurtarışlarıyla belki de kaznaılan 3 puanda, golün sahibi Van Persie'den daha çok katkı sahibi oldu. 84'de Hollandalı yıldız Van Persie ağları sarstı ve 14 hafta sonra ligde gol atmış oldu.