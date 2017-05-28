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28 Mayıs 2017 Pazar 18:17

Karabükspor 2- Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. hafta maçında hedefi kalmayan iki takımın maçında Kardemir Karabükspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Karabükspor 2- Kayserispor 2
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Karabükspor 2- Kayserispor 2
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. hafta maçında hedefi kalmayan iki takımın maçında Kardemir Karabükspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Konuk ekibin golleri Umut Bulut, Deniz Türüç’ten gelirken, ev sahibinin gollerini Serdar Deliktaş ve Yatabare kaydetti.
Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golleri Umut Bulut, Deniz Türüç’ten gelirken, ev sahibinin gollerini Serdar Deliktaş ve Yatabare kaydetti.
Bu sonuçla Karabükspor puanını 40’a çıkarırken Kayserispor’un puanı 38 oldu.
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Anahtar Kelimeler
KarabüksporKayserispor
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