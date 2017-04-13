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13 Nisan 2017 Perşembe 10:47

Karakartal avrupa sınavında

Beşiktaş bu akşam Lyon deplasmanında sahaya çıkıyor.

Karakartal avrupa sınavında
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Karakartal avrupa sınavında
    Beşiktaş bu akşam Lyon deplasmanında sahaya çıkıyor. Türkiye ve Avrupa futbol gündeminin en önemli mücadelelerinden birisi olacak Lyon Beşiktaş maçı için bekleyiş başladı. Siyah Beyazlı taraftarlar ve Türk futbolseverlerin yoğun ilgi göstereceği karşılaşma, Fransa'da Des Lumieres Stadyumu'nda oynanacak.  
   Lyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:05’te başlayacak ve İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek. Lyon Beşiktaş maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
   Siyah-beyazlı takımda kart cezalısı Aboubakar ve sakat olan Quaresma maçta forma giyemeyecek.Öte yandan çeyrek final ilk maç öncesi iki takımda da kart sınırında oyuncular bulunuyor. Beşiktaş’ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş Muhtemel 11’i
Fabricio - Gökhan Gönül - Marcelo - Mitrovic - Tosic - Atiba - Oğuzhan - Babel - Talisca - Adriano ve Cenk Tosun 
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BeşiktaşLyon
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