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Karaman da kötü gidişe 'dur' diyemedi

Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor, büyük umutlarla takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'la da çıktığı ilk maçı kaybetti.

Karaman da kötü gidişe 'dur' diyemedi

Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor, büyük umutlarla takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'la da çıktığı ilk maçı kaybetti.

31 Mart 2018 Cumartesi 11:22
Karaman da kötü gidişe 'dur' diyemedi

KARABÜK - AHMET ÖZLER

Spor Toto Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Kardemir Karabükspor, büyük umutlarla takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör Ünal Karaman'la da çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezona "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle ve birçok yıldız ismi kadrosuna katarak başlayan kırmızı-mavili ekip, daha ligin başında ekonomik sorunlarla boğuşmaya başladı.

Sportif açıdan da istediklerini yapamayan ve çıktığı 27 karşılaşmadan sadece 3 galibiyet alarak rakiplerinin çok gerisinde kalan Karabük ekibi, ligin bitimine yaklaşıldıkça umutlarını kaybediyor.

Bu sezon içinde 3 başkan değiştiren ve 20 oyuncusunu da başka takımlara kaptıran Kardemir Karabükspor, oynadığı 27 maça 4 farklı teknik adam ile çıktı.

Teknik direktörler Erkan Sözeri, Tony Popovic ve Levent Açıkgöz'ün ardından kötü gidişe "dur" demek isteyen Karadeniz ekibi, 26. haftada Ünal Karaman ile anlaştı ve yoluna bu hocayla devam etme kararı aldı.

"Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyoruz"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istemedikleri bir süreci yaşadıklarını ve atlatmak için topyekun mücadele ettiklerini söyledi.

Yönetime, birçok oyuncusunu kaybetmiş ve ekonomik açından zorda olan bir takımı yeniden ayağa kaldırmak için geldiklerini ve bu uğurda çabaladıklarını anlatan Aytekin, şunları kaydetti:

"Kardemir Karabükspor 49 yıllık tarihinde böyle kötü bir süreçten geçmedi. Şimdi bunu yaşıyoruz ve her şey hızlı gelişiyor. Ülkemizde birçok köklü kulüp zor süreçlerden geçiyor ve birçoğu hızla amatör liglere kadar düştü. Bizim artık bu sezondan çok bir beklentimiz yok. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde çıkarak canla başla mücadele edeceğiz. Gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyoruz. Kısa bir süre önce takımın başına tecrübeli hocamız Ünal Karaman'ı getirdik. Karaman dün ilk maçına çıktı. Sivasspor'a 1-0 yenildik ancak maç ortadaydı. Biz de galip gelebilirdik, olmadı. Şansızlıklar devam ediyor ama elbet sona erecek. Bu takım iyi günlere kavuşacak. Buna yürekten inanıyoruz."

Aytekin, Kardemir Karabükspor için kentte yaşayan herkesin taşın altına elini sokmaya gayret ettiğine değinerek, "Bu takım Karabük'ün her şeyi. Bu takımın hak ettiği yer Süper Lig. Bizim her zaman hedefimizde Süper Lig olacak. Bizi bu sevdamızdan hiçbir şey vazgeçiremez. Düştüğümüz yerden yeniden kalkmasını her zaman bildik." dedi.

Son Güncelleme: 31.03.2018 08:48
Anahtar Kelimeler:
Ünal KaramanSpor Toto Süper LigSporMehmet AytekinKardemir Karabükspor
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