Kardemir Karabükspor teknik direktörü Sözeri: Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça zihinsel ve fiziksel olarak iyi hazırlandıklarını, konsantrasyon ve motivasyonlarının çok iyi olduğunu söyledi.

İlk yarı hiç beklemedikleri kadar kötü oynadıklarını ifade eden Sözeri, şöyle devam etti:

"Bize yakışmayan pozisyonlar verdik ve top tutamadık. Hiç beklemediğimiz şekilde çok pas hatası yaptık. Tabii zeminin de bunda etkisi var. İkinci yarı özellikle oyuncu değişikliklerimizden sonra maça ortak olduk. İşler iyi de gidiyordu, fena oynamıyorduk.'ın birinci ve ikinci bölgede geçişlerini daha iyi kapattık. Pozisyon vermeden oynuyorduk. O arada penaltı oldu ve rakibimiz kaçırdı. Sonrasında Tosic'in kırmızı kart görmesiyle oyun tamamen bize döndü. Maçı kazanmaya odaklı oynamaya başladık. Dolayısıyla rakibimizin oyuncu değişiklikleri de 'Artık bir puanı alayım, ortak olayım' modundaydı. Ancak maalesef anlık hatamızdan golü yedik. Son 10-15 dakikada, çok sayıda pozisyona girmiştik." "Anlık hatadan cezayı kestiler"

Beşiktaş'ın son iki yıldır şampiyon olduğunu vurgulayan Sözeri, "Anlık hatadan cezayı kestiler. Tedbiri elden bırakmadan, kazanma odaklı oynadık. İkinci yarı da Skulason, Seleznov ve İlhan Depe değişikliği bence çok olumlu yansıdı takıma. Golü yedikten sonra bunun dönüşü olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ersin Turan,Ahmet Özler