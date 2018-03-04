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Kardeşler minderde rakip oldu

Milli güreşçi Kerem Kamal, tavsiyesi üzerine güreşe başlayan kardeşi Kadir Kamal ile 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda rakip oldu.

Kardeşler minderde rakip oldu

Milli güreşçi Kerem Kamal, tavsiyesi üzerine güreşe başlayan kardeşi Kadir Kamal ile 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda rakip oldu.

04 Mart 2018 Pazar 13:51
Kardeşler minderde rakip oldu

ORDU (AA) - EYÜP ELEVÜLÜ - Milli güreşçi Kerem Kamal ile kardeşi Kadir Kamal, beraber hazırlandıkları 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda rakip oldu.

Güreşe 10 yaşında başlayan ve milli sporcu olma başarısı gösteren Kerem Kamal (19), geçen yıl katıldığı Dünya Gençler Şampiyonası'nda 55 kiloda altın madalya kazandı.

Kerem Kamal, kardeşi Kadir'i de güreşe yönlendirdi. Ağabeyini örnek alarak güreşe başlayan ve yaklaşık 6 yıldır minderde boy gösteren Kadir Kamal (18) da Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde etti.

Akhisar Belediyespor'un güreşçileri Kerem ve Kadir Kamal kardeşler, Ordu'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmek için birlikte antrenman yaptı.

Kamal kardeşler, uluslararası organizasyonlar için önemli olan şampiyonada hedefleri doğrultusunda ter döktü. 60 kiloda mindere çıkan Kerem ve Kadir, çekilen kura sonucunda rakip oldu.

Güreşseverlerin de ilgi gösterdiği müsabakada Kamal kardeşler, kıyasıya mücadele etti. Antrenmanlar dışında ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olan kardeşlerin mücadelesinden ağabey Kerem Kamal galip ayrıldı.

Genç sporcu, ayrıca kendi sıkletinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

"Başkasına yenilmediği için mutluyum"

Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Kerem Kamal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da düzenlenen şampiyonaya kardeşiyle geldiklerini kaydederek, "Nasip işte, kardeşimle rakip olduk. Bir yandan hüzün, bir yandan da gurur veriyor. O yenilince ben, ben yenilince o üzülüyor. Kardeşim başkasına yenilmediği için mutluyum." diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Kadir Kamal ise "Mücadele ağabeyimle olunca rekabet duygusu güzel. Uluslararası alanda derecelerim var. Gençlerde milli takıma girmek ve sonrasında da Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Akhisar Belediyespor'un güreş antrenörü Ahmet Göze, iki kardeşin de başarılı sporcular olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 04.03.2018 18:34
Anahtar Kelimeler:
SporOrduKerem KamalKadir KamalGüreş
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