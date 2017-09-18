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Kartal 3 puanı net skorla aldı; 2-0

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Cenk ve Quaresma'nın ayağından iki nefis golle gelen galibiyet taraftarı coşturdu

Kartal 3 puanı net skorla aldı; 2-0

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Cenk ve Quaresma'nın ayağından iki nefis golle gelen galibiyet taraftarı coşturdu

18 Eylül 2017 Pazartesi 20:55
Kartal 3 puanı net skorla aldı; 2-0

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Beşiktaş, karşılaşmanın 10. dakikasında golcüsü Cenk Tosun ile öne geçti. Caner Erkin'in ortasına güzel bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, takımını öne geçirdi. Milli futbolcu bu golle, bu sezonki 6. maçında 4. golünü atmış oldu. Brezilyalı savunmacı Adriano, mücadelenin 36. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemeyerek yerini 40. dakikada Necip Uysal'a bıraktı. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, 66. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlılarda sağ çizgiden ceza sahasına giren Ricardo Quaresma, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

AYRINTILAR GELİYOR

Maçın ilk yarısında Cenk'in 10. dakikada attığı golle 1-0 önde bitti

Beşiktaş ikinci golü, 66. dakikada Quaresma'nın ayağından buldu. 

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Beşiktaş, Porto'yu deplasman maçıda 3-1 net skorla yenerek depoladığı moralle Süper Lig'te zorlu maçlardan puan alarak çıkmak istiyor. Her iki takım son olarak Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmiş ve yeşil-beyazlılar 2-1'lik galibiyetle kupaya uzanan taraf olmuştu.


MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına göre zorunlu iki değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor mücadelesinde görev alamadı. Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın yokluğunda savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Tolgay Arslan şans buldu. Hastalığı dolayısıyla Porto mücadelesinde kadrodan çıkarılan Tolgay, bir maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

MEDEL İLKİ YAŞADI

Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı mücadelede kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic, Atiker Konyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bıraktı.

Şenol Güneş, savunmanın göbeğinde Gary Medel'e şans verdi. Beşiktaş'ın yeni transferleri arasında yer alan Medel, bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giydi. Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren ve 16 dakika süre alan Şilili futbolcu, Porto mücadelesinde de yedekten gelip 25 dakika şans buldu.

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar, Jeremain Lens ve Necip Uysal yedek soyundu.

Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül, maç kadrosunda yer almadı.

SAHADA KİMLER VAR


BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Utku, Mitrovic, Necip, Fatih, Lens, Orkan, Mustafa, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Volkan, Mehdi, Ömer Ali, Manyama, Fofana, Evouna
YEDEKLER: Carlgren, Eren, Selim, Jönsson, Milosevic, Vedat, Savaş, Filipovic, Eze, Musa Araz
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

HAKEM: Serkan Çınar

Son Güncelleme: 18.09.2017 22:01
Anahtar Kelimeler:
KonyasporBeşiktaşOğuzhan Özyakup
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