Kartal, Arena'da Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı. 1-1

Kartal, Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlıyor, 1-0 (İLK YARI SONUCU)

Kırmızı kart: 88' Skrtel

BEŞİKTAŞ ARENA TAMAMEN DOLDU

TOSİC'İN YERİNE ATINÇ

MAÇIN İLK YARISINDA SAHADA KİMLER VAR

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Vodafone Arena'da oynanan derbide Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın 45+1'de attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Fenerbahçe'de Martin Skrtel 88. dakikada, Josef de Souza ise 90+3'te 2. sarı kartını görerek oyundan atıldı. Kanarya 9 kişi kaldı. 90+4'teki karambolde Marcelo'nun kafasına çarpan top ağlara gitti. Derbi 1-1 bitti.Bu sonuçla lider Beşiktaş, puanını 65'e; Fenerbahçe ise 57'ye yükseltti.'da Kartal mı uçacak, Kanarya mı? Kozlar paylaşılıyor. İlk yarıda Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçen Kartal, ikinci yarıda ter döküyor. Geçen hafta Başakşehir’de sarsılan Beşiktaş, rakibinin Antalya’yı da yenmesiyle arada kalan 1 puanlık farkı yeniden 4’e çıkarmaya çalışacak. Fenerbahçe kazanırsa Kartal’la farkı 5’e indirip şampiyonluk için az da olsa umutlanacak.Derbi maç öncesi ve sırasıda stat içiyle dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya gelen taraftarlar sıkı bir aramanın ardından tribünlere alındı. Derbi mücadelesinde bin 250 özel güvenlik ve 2 bin 200 emniyet mensubu görev yaptıMücadeleye her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta tribünleri tamamen doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek vermeye çalıştı. Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izledi.taraftarlar, maç öncesi gerçekleştirdiği koreografi ile görsel şölen yaşattı. Taraftarlar, tribünde "Burası Beşiktaş akıllı ol" yazısının yanı sıra kartal fotoğrafının bulunduğu dev bir pankart açtı. Siyah-beyazlılar ayrıca sahayı konfeti yağmuruna tuttu.Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan ve Medipol Başakşehir maçında kadroya dahil edilmeyen Gökhan İnler, yedek olarak karşılaşmaya başladı. Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba'nın yanı sıra Mde yedekler arasında yer aldı.Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dusko Tosic'in yerine savunmanın ortasında Atınç Nukan şans buldu. Ligin 28. haftasında Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan ancak Medipol Başakşehir mücadelesinde yedekler arasında yer alan Atınç, bir maç sonra ilk 11'de sahada yer aldı.son haftaların suskun ismi Cenk Tosun'u yedek soyundurdu. Son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Cenk'in yerine Vincent Aboubakar, ilk 11'de sahaya çıktı ve gol aradı., Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta son lig mücadelesine göre üç değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Atiba Hutchinson, derbi mücadelesinde kadroda yer alamadı. Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkamayan tecrübeli oyuncunun yerine savunmaya dönük orta saha görevini Tolgay Arslan yerine getirmeye çalıştı.: Vodafone Arena: 19.00: Fırat Aydınus: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar: Tolga, Mitrovic, Beck, Necip, Ba, Gökhan İnler, CenkŞenol Güneş: Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Van PersieErtuğrul, Ozan, Volkan Şen, Emenike, Salih, Yiğithan, AatifDick Advocaat