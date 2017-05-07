Kartal, Arena'da Fenerbahçe'yi elinden kaçırdı. 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı. Vodafone Arena'da oynanan derbide Kara Kartal, Vincent Aboubakar'ın 45+1'de attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Fenerbahçe'de Martin Skrtel 88. dakikada, Josef de Souza ise 90+3'te 2. sarı kartını görerek oyundan atıldı. Kanarya 9 kişi kaldı. 90+4'teki karambolde Marcelo'nun kafasına çarpan top ağlara gitti. Derbi 1-1 bitti.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
Bu sonuçla lider Beşiktaş, puanını 65'e; Fenerbahçe ise 57'ye yükseltti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Beşiktaş Vodafone Arena'da Kartal mı uçacak, Kanarya mı? Kozlar paylaşılıyor. İlk yarıda Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçen Kartal, ikinci yarıda ter döküyor. Geçen hafta Başakşehir’de sarsılan Beşiktaş, rakibinin Antalya’yı da yenmesiyle arada kalan 1 puanlık farkı yeniden 4’e çıkarmaya çalışacak. Fenerbahçe kazanırsa Kartal’la farkı 5’e indirip şampiyonluk için az da olsa umutlanacak.
BEŞİKTAŞ: 1 - FENERBAHÇE: 0 (45+1' Aboubakar)
Kırmızı kart: 88' Skrtel
YOĞUN GÜVENLİK ÖNEMLERİ
Derbi maç öncesi ve sırasıda stat içiyle dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Maçı izlemek üzere Vodafone Arena'ya gelen taraftarlar sıkı bir aramanın ardından tribünlere alındı. Derbi mücadelesinde bin 250 özel güvenlik ve 2 bin 200 emniyet mensubu görev yaptı
BEŞİKTAŞ ARENA TAMAMEN DOLDU
Mücadeleye her iki takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile oynanan kritik maçta tribünleri tamamen doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek vermeye çalıştı. Mücadeleyi 40 bine yakın taraftar izledi.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ
Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi gerçekleştirdiği koreografi ile görsel şölen yaşattı. Taraftarlar, tribünde "Burası Beşiktaş akıllı ol" yazısının yanı sıra kartal fotoğrafının bulunduğu dev bir pankart açtı. Siyah-beyazlılar ayrıca sahayı konfeti yağmuruna tuttu.
GÖKHAN İNLER KADRODA
Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan ve Medipol Başakşehir maçında kadroya dahil edilmeyen Gökhan İnler, yedek olarak karşılaşmaya başladı. Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba'nın yanı sıra Matej Mitrovic, Andreas Beck, Necip Uysal ve Tolga Zengin de yedekler arasında yer aldı.
TOSİC'İN YERİNE ATINÇ
Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dusko Tosic'in yerine savunmanın ortasında Atınç Nukan şans buldu. Ligin 28. haftasında Adanaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan ancak Medipol Başakşehir mücadelesinde yedekler arasında yer alan Atınç, bir maç sonra ilk 11'de sahada yer aldı.
CENK YEDEK, FORVETTE ABOUBAKAR
Teknik direktör Güneş, son haftaların suskun ismi Cenk Tosun'u yedek soyundurdu. Son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Cenk'in yerine Vincent Aboubakar, ilk 11'de sahaya çıktı ve gol aradı.
GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta son lig mücadelesine göre üç değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekibin geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Atiba Hutchinson, derbi mücadelesinde kadroda yer alamadı. Hafta içinde takımla antrenmanlara çıkamayan tecrübeli oyuncunun yerine savunmaya dönük orta saha görevini Tolgay Arslan yerine getirmeye çalıştı.
MAÇIN İLK YARISINDA SAHADA KİMLER VAR
STAT: Vodafone Arena
SAAT: 19.00
HAKEM: Fırat Aydınus
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar
YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Beck, Necip, Ba, Gökhan İnler, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
FENERBAHÇE: Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Van Persie
YEDEKLER: Ertuğrul, Ozan, Volkan Şen, Emenike, Salih, Yiğithan, Aatif
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat