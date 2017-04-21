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21 Nisan 2017 Cuma 00:24

Kartal, Arena'da Fransız Lyon'u 2-1 devirdi ama yetmedi

Normal süresi Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelede uzatmalara gidildi. Heyecanın doruğa çıktığı karşılaşmada, milyonlarca taraftar İstanbul Vodafone Arena'daki karşılaşmaya kilitlendi.

Kartal, Arena'da Fransız Lyon'u 2-1 devirdi ama yetmedi
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Kartal, Arena'da Fransız aslanı Lyon'u devirdi, 2-1, Sonucu penaltılar belirledi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövaşında Fransız ekibi Lyon'u 2-1 devirmeyi başardı. Uzatma dakikalarında da gol olmayanca Beşiktaş - Lyon mücadelesi penaltılara kaldı.. Penaltı atışlarında UEFA yarıfinale veda eden Kartal, son penaltı vuruşunda fırsatı kaçırdı. Taraftar, penaltı sonunda bile takıma moral vermeyi ihmal etmedi.

Normal süresi Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelede uzatmalara gidildi. Heyecanın doruğa çıktığı karşılaşmada, milyonlarca taraftar İstanbul Vodafone Arena'daki karşılaşmaya kilitlendi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladığı maçta Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılarda 7-6 yenilerek elendi.


Beşiktaşlı ünlü futbolcu Ömer Şişmanoğlu'nun babası Hasan Şişmanoğlu'nun Arena'da maç boyunca dua ederek karşılaşmayı izlemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Milorad Mazic (Sırbistan)

CEZALILAR: Marcelo, Aboubakar (Beşiktaş) / Rafael (Lyon)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Caner, Necip, Gökhan İnler, Tolgay
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

LYON: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Gonalons, Tousart, Tolisso, Cornet, Valbuena, Lacazette
YEDEKLER: Gorgelin, Mbiwa, Rybus, Ferri, Darder, Ghezzal, Fekir
TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio

KARTAL'IN AVRUPA'DA 196. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin rövanşında Lyon ile karşılaşan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesinde...Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 195 karşılaşmada rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı karşılaşmada sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ile Adriano görev aldı. Sakatlığı nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan ilk karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Quaresma, orta sahanın sağındaki yerine geçti. Antrenmanda sakatlanan ve iki günlük çalışmayı kaçıran Adriano da iyileşmesinin ardından Olympique Lyon karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın yokluğunda Babel'in sağ kanada geçmesiyle deplasmandaki mücadelede orta sahanın solunda oynayan Adriano, rövanş maçında sol bekte şans buldu.

SAVUNMA GÖBEĞİ TOSİC VE MİTROVİC'E EMANET
Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti. Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı.
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