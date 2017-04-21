Kartal, Arena'da Fransız Lyon'u 2-1 devirdi ama yetmedi

Kartal, Arena'da Fransız aslanı Lyon'u devirdi, 2-1, Sonucu penaltılar belirledi

STAT: Vodafone Arena

MAÇTAN NOTLAR

SAVUNMA GÖBEĞİ TOSİC VE MİTROVİC'E EMANET

, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-1'in rövaşında Fransız ekibi'u 2-1 devirmeyi başardı. Uzatma dakikalarında da gol olmayanca Beşiktaş - Lyon mücadelesi penaltılara kaldı.. Penaltı atışlarında UEFA yarıfinale veda eden Kartal, son penaltı vuruşunda fırsatı kaçırdı. Taraftar, penaltı sonunda bile takıma moral vermeyi ihmal etmedi.Normal süresi Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren mücadelede uzatmalara gidildi. Heyecanın doruğa çıktığı karşılaşmada, milyonlarca taraftar İstanbul Vodafone Arena'daki karşılaşmaya kilitlendi.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 2-1 önde tamamladığı maçta Fransa'nın Olympique Lyon takımına penaltılardaBeşiktaşlı ünlü futbolcu'nun babası'nun Arena'da maç boyunca dua ederek karşılaşmayı izlemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.: Milorad Mazic (Sırbistan): Marcelo, Aboubakar (Beşiktaş) / Rafael (Lyon)Fabri, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, CenkTolga, Beck, Atınç, Caner, Necip, Gökhan İnler, TolgayŞenol GüneşLopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Gonalons, Tousart, Tolisso, Cornet, Valbuena, LacazetteGorgelin, Mbiwa, Rybus, Ferri, Darder, Ghezzal, Fekir: Bruno GenesioUEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin rövanşında Lyon ile karşılaşan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesinde...Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 195 karşılaşmada rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı karşılaşmada sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ile Adriano görev aldı. Sakatlığı nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan ilk karşılaşmada takımdaki yerini alamayan Quaresma, orta sahanın sağındaki yerine geçti. Antrenmanda sakatlanan ve iki günlük çalışmayı kaçıran Adriano da iyileşmesinin ardından Olympique Lyon karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın yokluğunda Babel'in sağ kanada geçmesiyle deplasmandaki mücadelede orta sahanın solunda oynayan Adriano, rövanş maçında sol bekte şans buldu.Beşiktaş'ın çeyrek finalde rakibiyle yaptığı kritik maçta cezası bulunan Marcelo Guedes, kadroda yer almadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu oyuncunun yokluğunda savunmanın göbeğini Dusko Tosic ile Matej Mitrovic ikilisine emanet etti. Adriano'nun Fransa'daki maçta orta sahanın solunda görev yapması nedeniyle sol bekte oynayan ancak Mitrovic'in istenen performansı göstermemesi nedeniyle savunmanın göbeğine geçen Tosic, bu sefer mücadeleye stoperde başladı.